Jennifer Garner: Alkohol-Beichte! Sie trinkt jeden Tag

Im Talk mit ihrer Schauspielkollegin verrät sie nun, dass sie sich nach einem anstrengendem Tag als Vollblutmama ihrer Kinder Violet (15), Seraphina (12) und Sam (9) gerne einmal ein Glas Wein als Belohnung genehmigt - und das fast täglich! Weiter erzählt sie, dass am Wochenende meist nochmal 2 Gläser dazukommen, womit sie auf eine Bilanz von neun Gläsern Wein in der Woche komme. Gar nicht mal so wenig. Sie selbst ist sich auch unsicher, wie sie ihr Trinkverhalten einschätzen soll: