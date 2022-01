Wow, was für ein Auftritt! Wie eine Göttin schreitet Jennifer Lawrence in einer goldfarbenen Dior-Robe bei der Premiere ihres neuen Films „Don’t Look Up“ in New York über den roten Teppich. Neben ihr stehen die Hollywood-Ikonen Leonardo DiCaprio und Meryl Streep, die ebenfalls in dem Film mitspielen – doch alle Augen richten sich nur auf die schwangere Jennifer Lawrence, die sich nach ihrer dreijährigen Pause von Hollywood erstmals wieder der Öffentlichkeit zeigt.