Jennifer Lopez: Baby-Sensation mit 50!

Verliebt, verlobt, Familie! Jennifer Lopez (50) ließ jetzt tatsächlich die Baby-Bombe platzen: Sie und Alex Rodriguez (44) würden über ein gemeinsames Kind nachdenken, verriet sie im Interview mit dem US-Sender Extra . Und nicht nur die beiden wollen die Familie vergrößern – auch J. Los elfjährige Zwillinge Max und Emme sowie A-Rods Töchter Natasha (14) und Ella (11) sind total aus dem Häuschen. „Sie hätten gerne einen kleinen Bruder oder eine Schwester“, so J. Lo. „Wir sind eine ganz wunderbare Patchwork-Familie, und alle wären begeistert!“

Doch auf einen wachsenden Babybauch werden wir bei ihr wohl vergeblich warten. Zwar wäre eine erneute Schwangerschaft ein „absoluter Segen“, wie sie sagt. Doch J. Lo ist Realistin, da glaubt man nicht an Wunder: Sie ist mittlerweile 50, die Chancen, überhaupt schwanger zu werden, sind gering, die Risiken für Mutter und Kind hoch. Und auch schon damals, bei ihren Zwillingen, gab es Probleme: „Als ich damals schwanger werden wollte, hat das drei Jahre gedauert“, gab J. Lo mal zu. „Du willst es so sehr. Du fängst an, ständig darüber nachzudenken, bis du in einem Alter bist, wo du darüber nachdenken musst. Aber es passiert einfach nicht.“

Doch da ist nicht nur die biologische Uhr, die immer lauter tickt. La Lopez ist gerade auf dem absoluten Höhepunkt ihres Erfolgs. In der Musikbranche kommt keiner an ihr vorbei, und auch in der Schauspielerei gibt J. Lo in den nächsten Monaten noch mal so richtig Gas: Für die Filme „Marry Me“ und „Bye Bye Birdie Live!“ sind die Verträge bereits unterschrieben, ein drittes Filmprojekt ist noch in der Pipeline. Drehausfälle wegen Morgenübelkeit oder verdächtigen Rundungen passen da nicht in den eng getakteten Ablauf.

Jennifer Lopez wünscht sich ein drittes Kind

Und dann wäre da natürlich noch die körperliche Veränderung. In den letzten Monaten hat Jennifer hart an ihrem Body gearbeitet, ist in der Form ihres Lebens. Eine weitere Schwangerschaft würde diesen Erfolg natürlich zunichte machen. „Nach den Zwillingen war meine Hüfte viel breiter“, verriet sie damals. „Vorher habe ich in ganz normale Sachen reingepasst, und nun müssen die an der Hüfte immer etwas erweitert werden.“ Kurzum: In J. Los Leben passt gerade kein drittes Kind. Eigentlich. Denn es gibt da ja noch den sogenannten Plan B(aby), der schon viele von J. Los -Freundinnen ins kalkulierte Mutterglück katapultiert hat. Allen voran . Die 38-Jährige hat drei Kinder, zwei davon ließ sie aus gesundheitlichen Gründen von einer Leihmutter austragen. „Die beste Entscheidung meines Lebens“, betonte Kim damals.

Jennifer Lopez: Fremdgeh-Schock nach der Verlobung

Ob sie J. Lo damit Mut gemacht hat? Vielleicht sogar den Kontakt zu einer Vermittlungsstelle hergestellt hat? Alles der Reihe nach … Erst mal will J. Lo heiraten – und das dauert noch. Erst vor wenigen Wochen erzählte sie in einem -Video: „Dieses Jahr gibt es auf jeden Fall keine Hochzeit mehr. Wir haben noch nicht mal mit der Planung angefangen!“ Doch jetzt geht plötzlich doch alles ganz schnell: Gerade feierte das Paar überraschend seine offizielle Verlobungsfeier – in Amerika der Startschuss für den Wedding-Wahnsinn: Dann beginnt das Brautpaar mit der Planung der eigentlichen Hochzeit. Und in Jens Fall wohl auch mit der Familienplanung…

Die heißesten Bilder von ' Traumkörper seht ihr im Video: