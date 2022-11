Jennifer Lopez: Jetzt packt sie über die Trennung von Ben Affleck aus

Im Apple Music-Interview sprach die Musikerin mit Moderator Zane Lowe über das 20. Jubiläum ihres Albums "This Is Me... Then". Dabei blickte sie auch auf ihr Liebesleben zurück und die Trennung von Ben. Die 53-Jährige verriet, dass sie einige Lieder ihres Albums nicht mehr auf der Bühne performen konnte, weil es nach dem Liebes-Aus einfach zu schmerzhaft gewesen sei. "Als wir die Hochzeit vor 20 Jahren absagten, war das der größte Liebeskummer meines Lebens. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich sterben würde", verrät sie offen. "Es war ein Teil von mir, den ich zu dieser Zeit verdrängen musste, um weiterzumachen und zu überleben. Das war eine Überlebenstaktik."

Jetzt, 20 Jahre später, haben sie endlich wieder zueinander gefunden. Und konnten endlich ihre Traumhochzeit feiern. Ein Happy End für die Liebe...

Jennifer Lopez - ihre heißesten Bilder seht ihr im VIDEO: