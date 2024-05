Jennifer Lopez & Ben Affleck: Ehe-Krise! Ist das ihre letzte Chance?

Doch im täglichen Miteinander ist das alles andere als easy: "Die meiste Zeit stehen sie auf zwei völlig unterschiedlichen Seiten", verrät ein Insider in der amerikanischen "Us Weekly". Die bittere Folge: In den letzten Monaten entfernten sie sich immer weiter voneinander – emotional, aber auch räumlich! Ben mietete in der Nähe seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) eine Villa an. Offiziell, um mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen zu können. Aber wohl auch, um einen Rückzugsort zu haben, wenn ihm zu Hause mal wieder alles zu viel wird ... Trotzdem gibt das Paar nicht auf und möchte seiner Liebe noch eine Chance geben – auch durch eine Paartherapie: "Wir sind bereit, alles zu tun, um unsere Beziehung zu retten, auch wenn es bedeutet, uns professionellen Rat zu holen", gab Ben vor kurzem in einem Interview zu. Und betonte: "Ich liebe sie und werde nicht aufgeben." Das beweist er auch durch süße Gesten: Blumen, romantische Dates und Unterstützung bei ihren Projekten. Und auch Jennifer soll bereit sein, ihren Fokus wieder mehr auf Privates zu legen, heißt es. Ein hoffnungsvolles Zeichen? Der Insider glaubt: Ja! "Jen und Ben möchten ihre Beziehung nicht aufgeben. Sie wissen, dass es Arbeit bedeutet und dass wahre Liebe oft Hindernisse überwinden muss. Aber sie sind bereit, dafür zu kämpfen." Damit diese Lovestory doch noch ein Happy End bekommt ...