Jennifer Lopez & Ben Affleck: So kämpfen sie um ihre Liebe

Warum ausgerechnet die Verflossene ihren Ex vor einem weiteren Liebes-Aus bewahren möchte? Vor allem aus Sorge um ihre drei Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12), die dann erneut eine Trennung durchleben müssten – aber auch aus Angst vor einem weiteren Alkohol-Rückfall von Ben! "Wir wissen alle, dass, wenn Ben wieder rückfällig wird, Jennifer diejenige sein wird, die den Scherbenhaufen zusammensammeln muss", so eine Quelle zur "New York Post". Ben Affleck kämpfte jahrelang gegen seine Alkoholsucht, machte mehrere Entzüge – und wurde in Krisenzeiten stets wieder rückfällig. Zuletzt 2018, nach der Scheidung von Jennifer Garner. Sie war es dann auch, die ihren desolaten Ex-Gatten persönlich in die Klinik chauffierte ... Klar, dass der Mutter seiner Kinder viel daran gelegen ist, dass Ben und J.Lo doch noch die Kurve kriegen.

Ein weiterer Insider verrät gegenüber "Us Weekly": "Jennifer ermutigt Ben dazu, an seiner Ehe mit J.Lo zu arbeiten. Sie unterstützt die Beziehung voll und ganz und wünscht sich nichts mehr, als dass er glücklich ist." Das will übrigens auch Bens Mutter Christine Boldt: Die pensionierte Lehrerin reiste zwischenzeitlich eigens von der Ostküste nach Los Angeles, um ihrem Sohn in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen ... Einen Hoffnungsschimmer gibt es immerhin: Bei einem gemeinsamen Familien-Date hielten Jennifer und Ben gerade wieder Händchen. Ein guter Anfang. Dann klappt's hoffentlich auch bald wieder mit dem Küssen!