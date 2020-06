Jennifer Lopez verrät: Fünf Männer wollten sie heiraten

In der "The Late Late Show" geriet JLo vor Kurzem in Plauderlaune und verriet Talkmaster James Corden (37) dabei ein beachtliches Detail aus ihrem Liebesleben:

Demnach versuchten bereits ganze fünf Männer, einen Ring an den Finger der 46-Jährigen zu stecken!

In der Talkshow schwärmte Jennifer ganz offen:

"Ich hatte schon ein paar fantastische Heiratsanträge. Ich will sie aber nicht miteinander vergleichen, alle waren ziemlich spektakulär!"

Fünf Heiratsanträge bei drei Ehen - kein Wunder, dass James Corden an diesem Punkt noch einmal nachhaken musste...

"Da muss man pragmatisch sein und einfach 'Nein' sagen, wenn man weiß, dass es nicht der Richtige ist", erklärte Jennifer Lopez weiter.

Bei aller Offentheit der "Let's Get Loud"-Interpretin - wer genau einen Korb von JLo erhielt und ob ihr aktueller Freund Casper Smart (28) sich traute, die Frage aller Fragen zu stellen, blieb vorerst das Geheimnis der Sängerin.

Dass zumindest Jennifer Lopez nicht wirklich an einer Hochzeit mit dem Tänzer interessiert ist, hatte sie ja vor Kurzem bereits klargestellt...