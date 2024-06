Jennifer Lopez: Zusammenbruch! Sie braucht eine Auszeit

Am 16. Juli feiern sie ihren zweiten Hochzeitstag. Eigentlich! Denn ob es dazu noch kommt, weiß derzeit niemand. "Ihre Ehe steht am Abgrund", ist man in Hollywood sicher. Ben wurde schon mehrfach ohne Ehering gesichtet. Kürzlich kam sogar heraus, dass der Schauspieler bereits zu Hause ausgezogen ist. Die Sängerin hatte so große Hoffnungen, dass mit Ben alles gut werden würde. Immerhin war es bereits ihr zweiter Anlauf, nachdem er sie 2003 nur vier Tage vor ihrer geplanten Hochzeit verlassen hatte. "Es war der schlimmste Liebeskummer meines Lebens. Ich dachte wirklich, ich müsse sterben", gab sie einst zu. Und dieses Mal ist es noch viel schlimmer. Jennifer Lopez soll am absoluten Tiefpunkt sein.