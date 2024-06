Jennifer Lopez: "Zutiefst unangenehm!" Eine TV-Moderatorin packt über J.Lo aus

Die ehemalige "The View"-Moderatorin Meghan McCain hat keine guten Erinnerungen an das Zusammentreffen: "Sie ist wirklich eine zutiefst unangenehme Person!", lederte McCain jetzt in ihrem Podcast "Citizen McCain" ab. "Sie hat die größte Entourage, die ich je gesehen habe – größer als die von Kim Kardashian und dem US-Präsidenten zusammen. Dabei frage ich mich, wofür sie diese braucht. Und es gab Backstage eine Person, deren einziger Job es war, einen beleuchtenden Spiegel für J.Lo zu halten, während ihr Make-up aufgefrischt wurde." Gegenüber dem Team hätte sich La Lopez ziemlich daneben benommen, heißt es weiter: "Sie ist leider überhaupt nicht nett. Für einen zehnminütigen Auftritt in einer Show könnte man sich doch wenigstens kurz zusammenreißen und so tun, als sei man freundlich", so McCain.