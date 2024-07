Jenny Frankhauser: "Absolute Katastrophe" - Jetzt kann nur noch Mama Iris Klein helfen

Seit Iris Klein (57) wieder in Deutschland ist, kann sie ihrer Tochter Jenny natürlich hin und wieder unter die Arme greifen. So auch in dieser Woche! Auf ihrem Instagram-Kanal klagt die 31-Jährige über mangelnden Schlaf. Zum Glück kann sie sich immer auf ihre Mama verlassen!

"Die Nacht war eine absolute Katastrophe. Wie immer halt. Ab 5 Uhr war die Nacht rum und ich habe ganz verzweifelt meiner Mutter geschrieben, ob sie nicht herkommen und mit den Babys spazieren kann, damit ich wenigstens eine Stunde schlafen kann. Sonst wüsste ich langsam echt nicht mehr, wie ich den Tag überstehen soll. Bin so dankbar und froh, dass sie so schnell da war. Keine zehn Minuten später stand sie hier", schwärmt Jenny. "Beide haben geschrien wie am Spieß und waren stündlich wach. Was ist hier los? Das ist wie in einem falschen Film hier. (...) An alle Alleinerziehenden und Eltern, die keinerlei Hilfe haben: Ihr seid der absolute Hammer! Ich hoffe, ihr wisst das auch!"

Für Iris ist es selbstverständlich, ihren Kindern zu helfen. Denn das gibt ihr auch die Gelegenheit, noch mehr Zeit mit ihren zuckersüßen Enkelkindern zu verbringen! Während einer Fragerunde verrät sie auch, dass ihre Tochter Daniela Katzenberger (37) viel Verständnis dafür hat, dass Mama aktuell mehr Zeit in Deutschland verbringt. Sie versteht, "dass ich hier gerade etwas mehr gebraucht werde", so Iris.