Jenny Frankhauser: Baby-Hammer! Jetzt ist es raus!

Na das ist mal eine Überraschung! Via lässt Jenny Frankhauser nun die Baby-Bombe platzen!

Jenny Frankhauser zeigt sich mit Baby-Bauch

Mit diesem Post sorgt Jenny nun bei ihren Fans für ordentlich Aufsehen! Der Grund: Jenny posiert vor der Kamera und streckt dabei einen vermeintlichen Baby-Bauch in die Kamera. Dazu kommentiert die Schwester von : "Unerwartet, aber unglaublich glücklich. Schwanger und glücklich." Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. Doch ist Jenny wirklich schwanger, oder hat sich die etwa einen April-Scherz erlaubt?

Nimmt Jenny ihre Fans auf die Schippe?

Auch wenn Jenny ein Baby sicherlich gut stehen würde, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Beauty in anderen Umständen ist. So kommentiert auch Mama verwundert: "Ahm ???? Hallo???" Und auch die Fans von Jenny sind sich sicher: "Wenn Mama nichts davon weiß, stimmt es wahrscheinlich nicht..." sowie "Oh man! Was für ein doofer Scherz, so viele wünschen sich Babys..." Wann Jenny wohl den Scherz auflösen wird? Wir können gespannt sein...

