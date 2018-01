Jenny Frankhauser bestätigt Fake-Hochzeit von Daniela Katzenberger

Sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis amtlich gar nicht verheiratet? Dieses Gerücht hält sich seit langem. Wie berichtet wird, soll es zwischen dem Paar nie zu einer standesamtlichen Trauung gekommen sein. Und die Katze selbst zeifgt sich zu dem Thema überraschend verschlossen. Sind Lucas und Dani also gar nicht Mann und Frau? Ausgerechnet Jenny Frankhauser spricht nun Klartext!

Daniela Katzenberger: So reagiert sie auf den Ehe-Fake

Jenny Frankhauser: "Das sollte die Frage beantworten..."

"Bunte" sprach Jenny Frankhauser auf die Gerüchte an, dass die Hochzeit von Daniela Katzenberger gar nicht amtlich sei. Ihre ziemlich eindeutige Antwort darauf: "Lucas gibt in einem amtlichen Dokument nachweislich selbst an, dass er ledig ist. Das sollte die Frage beantworten..." Puh, diese Worte dürften Daniela Katzenberger gar nicht gefallen.

Lucas Cordalis: Ein Dokument verrät - er ist ledig

Im Juli berichtete "Bild", dass Lucas Cordalis kein verheirateter Mann ist. "Bild" lag ein Dokument vor, ein Grundbucheintrag des Bauamtes von Mallorca, worauf Lucas selbst angibt, er sei ledig. Das Management von Daniela Katzenberger erklärte damals nur kurz und knapp: "Daniela und Lucas haben vor Millionen Menschen geheiratet. Alles andere ist privat."

Das Jenny Frankhauser jetzt den Hochzeits-Fake bestätigt, findet die Katze sicher nicht so toll...