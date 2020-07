Jenny Frankhauser: Erschreckende Sucht-Beichte!

Jenny ist süchtig nach ihrem Handy

"Ich finde es voll krass, wie arg ich auf mein Handy fixiert bin. Ich finde es sehr schwer, etwas zu genießen, ohne davon eine Story zu machen", erklärt Jenny auf Instagram. Sie habe einen Punkt erreicht, an dem sie merkt, wie süchtig sie nach ihrem Handy ist. So hatte sie beispielsweise kürzlich ein schönes Outfit an und dachte sich, dass es keinen Sinn hat, wenn sie davon sowieso kein Foto posten kann.

"Das ist doch nicht schön, oder? Wenn man etwas erlebt und man genießt es nicht, weil man nur eine Story darüber machen will", klagt die 27-Jährige. Deshalb hat sie sich nun vorgenommen, feste Handy-Zeiten einzurichten, um ihre Sucht in den Griff zu bekommen...

