Jenny Frankhauser: Große Trauer um Hündin Priscilla

Große Trauer um Priscilla

Als im letzten Dezember bekannt wurde, dass Priscilla an Krebs erkrankt ist, entschied Jenny sich für eine Operation. Rund sechs Wochen danach muss sie sich allerdings für immer von ihrer Hündin verabschieden. Wie sehr sie unter dem Verlust leidet, verrät sie nun auf Instagram.

"Jeder, der mich hier auch nur etwas verfolgt hat, weiß, wie es mir gerade geht... Ich bin aber der Typ Mensch, der verdrängt, um weitermachen zu können. Kein gutes Beispiel, ich weiß. Aber nur so schaffe ich es wieder in den Alltag. Ich lenke mich jetzt so gut es geht ab", so Jenny. Ihre Familie und ihre Freunde würden sie derzeit gut ablenken. "Ich muss mich zusammenreißen und auf andere Gedanken kommen, bevor ich in ein Loch falle. Viele von euch kennen dieses Gefühl sicher. Man will eigentlich alles hinschmeißen. Alles ist plötzlich egal. Man darf sich auch mal so fühlen, aber dann muss man mit aller Kraft wieder aufstehen und weitermachen."

