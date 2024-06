Jenny Frankhauser: "Herausfordernd" - Ehrliche Worte über ihr Leben als Zweifach-Mama

"Ich wüsste manchmal nicht, wie ich es ohne die Unterstützung von Steffen schaffen sollte", gesteht die 31-Jährige. Sie verrät: Damian macht derzeit eine Phase durch, in der er sich in viele gefährliche Situationen bringt oder versucht, schnell wegzulaufen. "Und Milan ist ein absolutes Tragebaby. Er ist 70 % des Tages in der Trage oder auf dem Arm, was ich eigentlich genieße ... aber dann bin ich oft nicht schnell genug, um Damian hinterherzurennen und das macht mir etwas Angst." Auf dem Spielplatz habe er letztens sogar versucht, zur Straße zu laufen!