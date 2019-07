Bittere Tränen vor der Kamera! Nach der Trennung wendet sich Jenny Frankhauser nun erstmals in einem offiziellen Statement an ihre Fans und packt über ihre Gefühle aus!

Arme Jenny Frankhauser! Erst vor vier Wochen gab die bekannt, dass sie in ihrem Hakan einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Vor einigen Tagen dann das traurige Aus. Wie schlecht es Jenny mit dieser Trennung geht, zeigt nun das jüngste Statement der Beauty...

Jenny Frankhauser & Hakan: Fremdgeh-Schock! Jetzt kommt alles raus!

Jenny Frankhauser ist am Ende!

Via meldet sich Jenny nun nach der Trennung erstmals in einem persönlichen Statement zu Wort und schüttet ihren Fans ihr Herz aus! Sie erklärt, dass sie sich nicht zu der Trennung äußern möchte und hofft, dass sich auch ihr Ex dazu in Schweigen hüllt. Weiter erläutert Jenny, dass sie einfach keinen Rosenkrieg in der Öffentlichkeit haben möchte und sie Hakan sehr geliebt hat. Worte, die an Jenny nicht spurlos vorübergehen. So muss die Halbschwester von immer wieder mit den Tränen kämpfen. Doch zum Glück, kann sich die Beauty auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen!

Jennys Fans stehen ihr bei

Wie Jenny weiter erklärt, sind ihre Fans momentan ihr größter Halt. So verrät sie, dass sie sich in den letzten Tagen immer wieder die Nachrichten und Kommentare ihrer Community durchgelesen hat, die sie via Social Media erreicht haben. Jenny konnte aus den liebevollen Worten neuen Mut und Hoffnung schöpfen. Ein Glück! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Beauty diese schwere Zeit bald hinter sich lassen kann!

