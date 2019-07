Jenny Frankhauser und Freund Hakan: Zwillings-Sensation!

Da verliert wohl jemand keine Zeit: Jenny Frankhauser, aktuell frisch verliebt in Freund Hakan, träumt schon von einer eigenen Familie mit ihrem Liebsten. Erwacht ist ihr Baby-Wunsch, nachdem das Paar die kleine Tochter von Jennys Cousin besucht hat. Offenbar meldet sich seither Jennys Mutterinstikt zu Wort...

Neben zahlreichen verliebten Baby-Fotos, die sie bei postete, erzählt Jenny Frankhauser ihren Followern: "Ich muss schon sagen, wir haben uns beide so angeguckt, und die innere Uhr wird durch so was echt geweckt."

Doch um an Nachwuchs zu denken, ist für das junge Paar jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das sieht offenbar auch Jenny Frankhauser ein und erklärt: "Wir müssen uns jetzt wieder zusammenreißen. Wir machen jetzt kein Baby."

Jenny Frankhauser wünscht sich ein Baby

Doch so ganz kann sie den Kinderwunsch doch noch nicht fallen lassen. "Wenn man so ein Baby im Arm hat, dann denk ich: 'Ich will auch.'", schwärmt sie sehnsüchtig. "Ich will ein kleines Mädchen."

Allerdings glaubt Jenny Frankhauser: "Ich bekomme eh zwei Jungs. Zwillingsjungs. Die werden so rotzefrech wie er", sagt sie mit einem Seitenblick auf ihren Hakan. Woher sie das so genau weiß, hat sie nicht verraten. Ist die Familienplanung etwa doch schon weiter gediehen, als Jenny zugibt? In den nächsten Wochen wissen wir sicher mehr...

