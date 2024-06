Jenny Frankhauser & Freund Steffen: "Natürlich kommt die Beziehung zu kurz"

Während einer Instagram-Fragerunde verrät die 31-Jährige, dass ihre Beziehung sich verändert hat. "Natürlich kommt die Beziehung zu kurz und wir haben so gut wie gar keine Zeit nur für uns", gibt sie zu. Ein Grund zur Sorge ist das jedoch nicht. "Die Gefühle an sich sind noch mal stärker geworden und das mit der Zeit zu zweit kommt auch wieder."

Mit den Gedanken ist Jenny momentan aber auch bei einem ganz anderen Thema. "Es gibt aktuell nur zwei Dinge, die mich beunruhigen", berichtet sie. "Ich muss 20 Kilogramm abnehmen und bin noch nicht zu 100 Prozent motiviert. Sah noch nie so schlimm aus und erschrecke mich immer, wenn ich mich auf unvorteilhaften Bildern sehe. Richtig fremd und nicht schön. Muss das dringend angehen", klagt sie. Außerdem nehme sie seit knapp drei Wochen wieder die Pille. "Weiß nicht, wie wir sonst verhüten sollen und habe noch keine optimale Lösung gefunden." Leider habe sie dadurch starke Schmerzen in den Beinen bekommen. "Ich glaube, ich vertrage sie nicht, denn ich war noch nie so extrem müde. Ich könnte ständig einschlafen. Fühle mich betrunken vor Müdigkeit und fühle mich, als wäre ich nicht in der Lage, Auto zu fahren."

Jenny hat aktuell also alle Hände voll zu tun. Bleibt zu hoffen, dass sie bald trotzdem ein paar schöne Stunden mit ihrem Steffen genießen kann. Ganz allein und ohne die Sorgen, die sie im Alltag begleiten ...