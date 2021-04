Jenny Frankhauser & Steffen: Die ganze Wahrheit über ihre Beziehung

Süße Liebes-Beichte

Auf ihrem Instagram-Account erzählt Jenny, wie Steffen ihr Herz erobert hat. "Es war September 2019. Ich war mit meiner Freundin Sandra in Köln für einen Dreh. Am Abend im Hotel hatten wir, wie so üblich, den typischen Girls-Talk. Ich fragte sie, wann ich wohl den 'Richtigen' finden würde und ob es ihn überhaupt gibt? Ich hatte, um ehrlich zu sein, die Hoffnung schon so gut wie aufgegeben, dass es da draußen einen Menschen gibt, der wirklich zu mir passt", erinnert sie sich zurück.

Als sie später im Bett war und ihren Instagram-Account abcheckte, fiel ihr eine Nachricht von Steffen auf. "Kennst du mich noch? Wenn nicht, dann kennst du sicher noch meinen Babyhund Faro. Mittlerweile ist er aber kein Baby mehr", stand darin geschrieben. "Ich kann euch nicht sagen, ob ich auf das Profil gegangen wäre (Ich wusste da noch nicht, wer er ist), wenn nicht das Wort BABYHUND dabeigestanden hätte. Nun ja, gewusst wie, Herr König. Ich ging auf sein Profil, ich wollte den Hund sehen und natürlich auch wissen, wer ER ist, da wir uns ja anscheinend irgendwo mal gesehen hatten", erzähl Jenny. Da fiel ihr auf, dass sie Steffen tatsächlich schon kennt!

"In so einem Moment wird man irgendwie wieder wie 12", schwärmt die Influencerin. "Ich wusste plötzlich ganz genau, wer der Mann ist, der mir geschrieben hatte. Wir kannten uns schon sehr viele Jahre. Na ja, 'kennen' kann man das eigentlich nicht nennen. So flüchtig eben. Immer wieder kreuzten sich unsere Wege. 'Natürlich kenne ich dich noch. Wie geht’s denn so?' Das war der Startschuss. Wir schrieben stundenlang." Wie romantisch!