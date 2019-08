Jenny Frankhauser: Versöhnung! Sie lässt die Bombe platzen

Früher waren Jenny Frankhauser und unzertrennlich. Doch seit vielen Monaten herrschte Funkstille. Bis jetzt...

Jenny Frankhauser: Sie zittert vor dem Horror-Ex!

Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger nähern sich an...

Nach dem Tod von Jenny Frankhausers Papa haben sich die Schwestern zerstritten. Weil Daniela mit dem Thema an die Öffentlichkeit ging, brach ihre Jenny den Kontakt zu der Blondine ab. Und obwohl vor allem Mama um die Versöhnung kämpfte, blieben die Schwestern stur. Doch jetzt verrät die 26-Jährige, dass sich die beiden endlich annähern.

"Das ist ein Thema, was wir nicht so breittreten wollen, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, aber ich kann schon mal sagen, dass es in eine positive Richtung geht", erklärt sie in ihrer Story.

Daniela Katzenberger steht hinter ihrer Schwester

Ob die Trennung von Hakan etwas damit zu tun hat? Nach dem das Fitness Model die Sängerin geschlagen hat und es deswegen zur Trennung kam, stand Daniela ihrer Schwester öffentlich bei. Ob dies auch zur Versöhnung geführt hat und die beiden sich deswegen ausgesprochen haben? Was auch immer der Grund ist, am wichtigsten ist wohl, dass der Streit endlich beigelegt wird...

