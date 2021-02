Jenny Frankhauser: Völlig am Ende - Sie weint nur noch

Jenny fühlt sich unwohl

Jenny verrät, dass sie sich in ihrem eigenen Körper nicht mehr wohlfühlt. "Ich war heute Morgen so depri. Habe richtig geweint. Ich habe mein Höchstgewicht von 68,4 Kilogramm erreicht (ich bin 1,59 Meter klein). Fühle mich ekelig, unmotiviert, unwohl", gesteht sie. Besonders schlimm für die Influencerin: "Ich bin ein Frustfresser!!! Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich Vollgas geben muss, will und werde. Ich nehme unglaublich schnell zu, dafür extrem schwer ab. Zusätzlich noch Lipödem! Aber irgendwie wird es klappen. Es muss. Ich hoffe, ich schaffe das!"

Zum Glück sind Jennys Freunde sofort zur Stelle und machen gleich zwei virtuelle Workouts mit ihr. "Hat Spaß gemacht", freut sie sich. Jetzt will sie versuchen, am Ball zu bleiben, um endlich wieder zufrieden mit ihrem Körper zu sein...

Frisuren-Fail! So hat Jenny Frankhauser sich das nun wirklich nicht vorgestellt: