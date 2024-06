Jens Riewa: Dieser Horror-Unfall verfolgt ihn bis heute

Vor zehn Jahren verlor er während der Fahrt mit einem Testwagen die Kontrolle über das Fahrzeug und wurde zwischen den Leitplanken hin und her geschleudert. "Ich habe erst gedacht, ich verbrenne in dem Auto. Ich hatte in diesem Moment mit dem Leben abgeschlossen", erzählt Jens Riewa. "Eine wirkliche Nahtoderfahrung, die ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche." Wie durch ein Wunder konnte sich der Moderator selbst aus dem Auto befreien und trug keine schweren körperlichen Schäden davon. Doch auf seiner Seele hinterließ der Unfall tiefe Narben.

Kurz nach dem Erlebnis zeigten sich "die klassischen Probleme einer posttraumatischen Belastungsstörung". Noch heute leidet er unter Panikattacken, wenn er sich eingesperrt fühlt – so wie 2021, als er im engen Kostüm in "The Masked Singer" auftrat. Und als er kürzlich einen Fernsehbericht über Höhlenforscher sah, habe sich bei ihm "ein Schalter umgelegt", sagt er. "Seitdem sind die Probleme größer denn je." Deshalb macht er eine Gesprächstherapie, um die furchtbare Erfahrung zu verarbeiten und seine Ängste in den Griff zu bekommen. Hoffentlich kann er bald unbeschwert durchs Leben gehen.