Jens Tiedtke: Der Handball-Nationalspieler ist tot!

Der frühere Handballer Jens Tiedtke wäre in wenigen Tagen 40 Jahre alt geworden. Doch kurz vorher ist er gestorben. Bei dem Sportler wurde 2006 ein Hirntumor diagnostiziert. Zwar wurde Jens operiert und stand wenig später wieder auf dem Feld, doch jetzt hat er den Kampf gegen die tückische Krankheit doch verloren.

"Wir sind fassungslos und traurig"

Sein ehemaliger Verein Großwallstadt teilte die traurige Nachricht mit. "Wir sind fassungslos und voller Trauer. Wir verlieren nicht nur ein Aushängeschild des TVG und einen außergewöhnlich erfolgreichen Handballer, sondern viel mehr einen besonderen und einzigartigen Menschen. Er war Vorbild für uns alle", hieß es in dem offiziellen Statement.

Auch DHB-Vizepräsident Bob Hanning meldete sich bereits zur Wort: "Ich bin unfassbar traurig. "Tito war nicht nur ein sehr guter Handballer, sondern ein in jeder Hinsicht bemerkenswerter Mensch, der einen festen Platz in unserem Herzen behält. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie."

