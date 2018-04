Jessica Biel: Traurige Baby-Beichte!

Sohn Silas ist für Jessica Biel und Justin Timberlake ihr Ein und Alles! Die drei sind eine echte Bilderbuchfamilie. Doch erst jetzt verrät die Schauspielerin, wie dramatisch die Geburt ihres Sohnes wirklich war!

Justin Timberlake & Jessica Biel: Baby Nr. zwei unterwegs?

Jessica Biel: Not-Kaiserschnitt!

In dem neuen Buch von Starnanny Connie Simpson spricht Jessica Biel Klartext! "Wir hatten zwei Hebammen, eine Geburtshelferin, Meditationsunterricht, eine Tonne Hippie-Babybücher und ein wundervolles Zuhause in den Hollywood Hills, das wir in eine Wehen-Trainingsschule verwandelt hatten, die wir 'Das Octagon' nannten", beschreibt die 36-Jährige. Aber es kam alles ganz anders.

Es kam zu Komplikationen und der kleine Silas musste per Not-Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden! "Als all unsere Pläne nichtig wurden und die ruhige, natürliche Geburt, die wir uns vorgestellt hatten, mit einer Verlegung ins Krankenhaus und einem Notkaiserschnitt endete, kamen wir erschöpft, desillusioniert und total geschockt nach Hause", so Jessica Biel weiter.

Jessica Biel: Wieder schwanger?

Der kleine Mann und auch die Eltern haben aber alles gut überstanden. Und jetzt könnte sich der kleine Silas auch schon auf ein Geschwisterchen freuen. Die Gerüchteküche brodelt! "Aus ihrem engsten Kreis heißt es, dass Jessica schwanger ist mit ihrem zweiten Kind", erzählte eine Quelle gegenüber InTouch.