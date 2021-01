Jessica Campbell: Die Schauspielerin ist tot

Bekannt wurde Jessica Campbell durch den Filmhit "Election". Dort stand sie an der Seite der Hollywood-Ikonen Reese Witherspoon und Matthew Broderick vor der Kamera. Später ergatterte sie noch Rollen in Filmen wie "Dad's Day" oder "The Safety of Objects". Doch die große Karriere blieb aus. 2002 hing sie die Schauspielerei an den Nagel.

Zuletzt arbeitet die Beauty als Heilpraktikerin. Führte ein ruhiges Leben mit ihrem Mann Daniel und ihrem zehnjährigen Sohn. Die beiden müssen jetzt schweren Herzens Abschied von Jessica nehmen...

