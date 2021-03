Jessica Paszka: "Ich kann nicht mehr" - Sie ist völlig am Ende

Jessica hat schreckliche Schmerzen

"Ich kann nicht mehr. Ich laufe wirklich drei Treppen und ich sterbe. Wirklich. Ich habe solche Schmerzen in den Beinen, weil ich habe das Gefühl, ich bin voller Wasser", erklärt Jessica in ihrer Story." Doch damit nicht genug! "Dann habe ich Sodbrennen ohne Ende, ich trinke schon Milch wie eine Bekloppte, um das irgendwie wegzubekommen. Es ist richtig schlimm. Ich hatte zuvor noch nie mit Sodbrennen zu kämpfen gehabt. Ich finde es so unerträglich."

Allgemein sei sie einfach nur noch müde und kaputt. "Ich will nicht jammern, weil ich bin so ein positiver Mensch", schiebt sie bedrückt hinterher. Sie wolle nun versuchen, positiv zu bleiben und die letzten Wochen der Schwangerschaft zu genießen. "Aber ich wollte euch einfach nur teilhaben lassen, dass es gerade echt richtig schlimm ist", so Jessica.