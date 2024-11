Jim Abrahams: Der Kultregisseur ist tot

Seinen großen Durchbruch schaffte Jim Abrahams zusammen mit seinen Kindheitsfreunden Jerry und David Zucker Anfang der 80er Jahre mit dem Film "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug". Der Humor des Streifens begeisterte eine ganze Generation. "Damals hatte keiner Handys oder sowas. Aber wir hatten etwas besonderes – Videoequipment", verriet Abrahams in einem Interview von 2023 über seine ersten Schritte in Hollywood. "Wir konnten filmen, schneiden und es anderen Leuten zeigen." Und das taten sie mit Erfolg!

Es folgten Filme wie "Dien nackte Kanone" und "Hot Shots" die bis heute Kult sind. Sein Geheimrezept war simpel, aber effektiv: "Wir haben gesehen, wie ernst vieles in den Medien, im Fernsehen und im Kino genommen wurde. Unser Instinkt war, eben nicht alles so ernst zu nehmen."

