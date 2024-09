Jimi Blue Ochsenknecht: Erwischt! Ist diese schöne Unbekannte seine neue Freundin?

Den "World Club Dome" besuchte Jimi am Wochenende mit einer dunkelhaarigen Schönheit. Beide saßen gemütlich in der Panorama-Loge, lachten viel und hatten sich sehr viel zu erzählen. "Ich bin privat hier", sagt der 32-Jährige gegenüber "Bild". Das Blatt hat herausgefunden, wer die Dame ist, die ihn aktuell so glücklich macht!

Amani Hadri ist 24 Jahre alt, kommt aus Frankfurt und bezeichnet sich auf ihrem Instagram-Kanal als Künstlerin, Model und Charter Analyst für Privat-Jets. Die bildhübsche Frau mit marokkanischen Wurzeln hat fast 10 000 Follower und postet fleißig Schnappschüsse für ihre Fans. Mal in New York, ein anderes Mal auf Mykonos. Amani weiß, wie man eine gute Zeit hat!