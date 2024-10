Jimi Blue Ochsenknecht: "Traumatisierend" - Jetzt kann ihm nur noch eine Therapie helfen!

Schon lange war ihm klar, dass er sein Leben umkrempeln muss. "Normalerweise hat mich das immer kaltgelassen. Negative Sachen, was auch immer, aber es hat halt so rein gescheppert, dass ich es gar nicht ignorieren konnte", gesteht Jimi in dem Podcast "Leben reicht". "Ich hatte Phasen, da saß ich einfach auf dem Sofa, Haare fettig. Ich konnte nicht mal mehr heulen."

Eine Zeit lang habe er sich nicht mal mehr getraut, das Haus zu verlassen. "Ich habe ja teilweise Morddrohungen bekommen und so. Habe dann überlegt, mit Security rauszugehen. Ich hatte Social Anxiety", gibt der 32-Jährige zu. "Ich hatte Angst, mein Handy in die Hand zu nehmen, um da und wieder was zu sehen. Ich habe dann wirklich nur noch mit der Angst irgendwie teilweise gelebt." Ein Zustand, der für Jimi natürlich schrecklich belastend war ...