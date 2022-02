Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Er enthüllt die ganze Wahrheit!

Jetzt spricht Jimi erstmals über seine finanziellen Engpässe. "Ich hatte eine Firma gegründet. Doch dann kam Corona und mein Investor sprang ab", erzählt der 30-Jährige im Interview mit der "BILD". Der Schauspieler hatte plötzlich einen sechsstelligen Betrag Schulden. Dazu kamen noch weitere Kosten. Die finanzielle Situation war sogar so schlimm, dass seine Ex Yeliz die gemeinsame Wohnung in Berlin zeitweise allein bezahlen musste. "Das war keine schöne Zeit für mich", resümiert Jimi.