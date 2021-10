Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Überraschende Wende! Ihre Tochter hat sie wieder zusammen gebracht

In den letzten Wochen überschlugen sich die Schlagzeilen, um den öffentlichen Rosenkrieg von Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc. So wurde keine Gelegenheit von den beiden ausgelassen, um sich gegenseitig via "Social Media" zu befeuern. Doch haben die öffentlichen Streits nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Snow Elanie am 02. Oktober endlich ein Ende? Die jüngste Aussage von Yeliz lässt dies jedenfalls vermuten! So will ein Fan in einer "Instagram"-Fragerunde von Yeliz wissen, ob Jimi bei der Geburt mit dabei war! Die Antwort der frischgebackenen Mami darauf fällt eindeutig aus: "Ja!". Wow! Was für wundervolle Nachrichten, die man so gar nicht vermutete hätte. Bringt die kleine Snow ihre Eltern wohl wieder zusammen? Wir können definitiv gespannt sein...