Jimi Blue Ochsenknecht: Urteil gefallen – er darf ausgeliefert werden!

Es begann als luxuriöse Geburtstagsparty in den Tiroler Bergen und endete in einem europäischen Haftbefehl. Was klingt wie das Drehbuch zu einem Justizdrama, ist für Jimi Blue Ochsenknecht (33) längst Realität. Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht steht vor der wohl größten Krise seines Lebens: Doch wie konnte es nur so weit kommen?