Jimmy Greaves: Englische Fußball-Legende ist tot

Laut Medienberichten sei er "friedlich eingeschlafen". Die Fans, aber auch zahlreiche Fußballstars bekundeten ihr Beileid und wünschen den Angehörigen viel Kraft in der schweren Zeit. "Ruhe in Frieden, Jimmy Greaves. Er ist eine Legende und einer der besten Torschützen. Ich denke an seine Familie und seine Freunde", so Nationalspieler Harry Kane. Jimmy Greaves war Tottenhams Rekordtorschütze. In 379 Spielen erzielte er 266 Tore zwischen 1961 und 1970. In der Saison 1962/63 gelangen ihm 37 Liga-Tore in einer Saison - damit stellte er einige Rekorde auf. Für die Nationalmannschaft traf er in 57 Spielen insgesamt 44 Mal.

