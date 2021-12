Jimmy Rave: Der Wrestler stirbt mit 39 Jahren!

In den sozialen Netzwerken ging er offen mit seiner Situation um und berichtete immer wieder über seinen schlechten Gesundheitszustand. Zudem hatte er auch immer wieder mit einem Drogenproblem zu kämpfen. Im Jahr 1999 begann er seine Karriere und galt als Hoffnung im Wrestling-Sport. 2003 stieg sein Stern bei Ring of Honor. Später kam er in die WWE und durfte auch bei "Sunday Night Heat" antreten. Er trat unter anderem für Dragon Gate, New Japan Pro Wrestling, Rampage Pro Wrestling und Combat Wrestling Zone an. Später blieb der ganze Durchbruch aber jedoch aus.

