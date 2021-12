Steve Bronsk: Die Musik-Legende ist tot

Die Band "Bronski Beat" wurde im Jahr 1983 gegründet. Die Debüt-Single "Smalltown Boy" wurde in ganz Europa ein Hit. In dem Song geht es um Homophobie, wo ein junger Mann vin zu Hause aus wegrennt. In der zweite Hitsingle "Why?" geht es ebenfalls um das Thema und wurde auch zu einem riesigen Erfolg.