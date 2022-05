Joachim Llambi: Geheimnis gelüftet! Er verrät den "Let's Dance"-Gewinner

Doch René könnte Janin gefährlich werden. "Was er mit seiner Partnerin geleistet hat, habe ich noch nie auf dem Tanzparkett gesehen. Viel Akrobatik, aber auch viel, gutes Tanzen", so Llambi weiter. Doch: "Manchmal fehlte mir ein wenig das Herz, hoffentlich bekomme ich es im Finale zu sehen?!" Auf Platz 3 landet seiner Meinung nach Mathias. Denn seine Größe stellt den Kleinwüchsigen vor einige Herausforderungen. "Hatte immer viel Spaß, überzeugte mit seinem Einsatz, war gerade in den schnellen Tänzen sehr gut. Die langsamen Tänze lagen ihm aufgrund seiner Körpergröße nicht so sehr." Ob Llambi mit seiner Einschätzung richtig liegt? Das zeigt sich heute Abend ab 20:15 Uhr bei RTL...

