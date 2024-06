Joachim Llambi: "Let's Dance"-Aus? Jetzt spricht er Klartext

Joachim Llambi (59) ist ein echtes "Let's Dance"-Urgestein. Von Anfang an, genauer gesagt seit 2006, sitzt der Deutsch-Spanier in der Jury der Tanzshow. Doch vor Kurzem kam raus: Llambi hat einen neuen Job für eine Live-Show, bei einem anderen Sender angenommen, die ausgerechnet - genau wie "Let's Dance" am Freitagabend läuft. Bedeutet das nun sein Jury-Aus? Jetzt äußert sich Llambi selbst.