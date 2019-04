Reddit this

Joachim Llambi: Liebes-Schock! Was läuft bei seiner Ex und Ingo Lenßen?

"Aus Liebe wurde Freundschaft" erklärte Joachim Llambi die Trennung von seiner Frau Ilona. Aber was sagt der "Let's Dance"-Star dazu, dass seine Ex-Frau nun offenbar mit Ingo Lenßen anbandelt?

Mit „Lenßen & Partner“ feierte er seinen größten -Erfolg. Jetzt, zehn Jahre später, sorgt er mit „Lenßen & Partnerin“ für neue Schlagzeilen. Denn die Frau an der Seite von Star-Anwalt Ingo Lenßen (58) ist keine Geringere als die Ex von Joachim Llambi (54)!

Die Liebes-Bombe platzte beim Radio Regenbogen Award im Europa-Park in Rust. Den ganzen Abend zeigten sich Ingo Lenßen und Ilona Llambi (45) innig auf dem Parkett. Vertraute Blicke, zärtliche Berührungen – ja, hier tanzten die Schmetterlinge im Bauch gleich mit. Ob die beiden ein Paar sind, darüber schweigen sie noch. „Das ist wirklich eine schöne Frage. Aber wir werden sie nicht kommentieren“, erklärte Ingo Lenßen in typischer Anwalt-Manier.

Was läuft zwischen Ingo Lenßen und Ilona Llambi?

Im vergangenen hatten und seine Noch-Frau Ilona völlig überraschend nach 13 Ehe ihre Trennung „einvernehmlich und freundschaftlich“ bekannt gegeben. „Das Leben geht ja weiter. Schauen wir mal, was noch so passiert“, schilderte der „Let’s Dance“-Juror damals seine Gefühle nach dem Liebes-Aus. Und zeigte sich kurz darauf mit seiner neuen Freundin Rebecca Rosenschon (37) in der Öffentlichkeit. Zufall?

Joachim Llambi: Pikante Enthüllung! Ist Rebecca der wahre Trennungsgrund?

Nun also geht auch für Ilona der „Tanz des Lebens“ in die nächste Runde. Ob sie mit Ingo Lenßen ihren Traummann gefunden hat? Wenn es nach SEINEM Strahlen geht, dann JA!