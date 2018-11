Sie küssen sich ständig und können ihre Hände nicht voneinander lassen. Bei einer Benefiz-Gala in Griechenland zeigte Joachim Llambi jetzt die neue Frau an seiner Seite: Rebecca Rosenschon. 37 alt und damit 17 Jahre jünger als der "Let's Dance"-Juror. "Ich bin sehr glücklich", sagt er und lächelt. Und sie ergänzt: "Ich auch!" Wann und wo sie sich kennengelernt haben, wollte der Halbspanier nicht verraten. Sie aber gesteht: "Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, es war Liebe auf den zweiten Blick!" Heißt wohl: So ganz frisch dürfte die Bekanntschaft der beiden Frankfurter nicht sein. Ist SIE also der wahre Trennungsgrund?

Joachim Llambi (l.), Ireen Sheer und seine neue Freundin Rebecca Rosenschon. Foto: imago

Joachim Llambi: Er wechselte schon öfter schnell das Ehe-Lager

Vor acht Wochen erst gab der Ex-Börsenmakler das Ehe-Aus mit seiner Ilona bekannt. Damals hieß es zwar, neue Partner spielen keine Rolle. Doch von ist bekannt, dass er gerne schnell das Lager wechselt. Schon als er sich 2003 von seiner ersten Frau Sylvia Putzmann trennte, fiel er direkt in Ilonas Arme. Was findet die PR-Frau und gebürtige Griechin, die für die "Ballari"-Schönheitskliniken arbeitet, an dem Ex-Profi-Tänzer? "Er ist ein sehr humorvoller liebenswerter Mann mit einem ganz großen Herz", seuselt sie. Und er schwärmt: "Sie ist eine fantastische Frau mit allem, was ein Mann sich wünscht." Dass sie auch gut tanzen kann, ist wohl die Sahnehaube auf dem Kuchen.