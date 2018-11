Joachim Llambi: Süße Neuigkeiten 7 Wochen nach der Trennung!

Viel Zeit, Trübsal zu blasen, hat der Halbspanier nicht. "Ich habe eine Menge Buchungen im Bereich Moderation. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist das sehr viel", erzählt "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi. Vom abendlichen Arbeits-Stress erholt er sich auf dem Golfplatz. "Es ist schön, auch mal zwei, drei Stunden alleine über den Platz zu gehen, wenn ansonsten immer Halligalli ist." Und privat? Scheint alles gut zu laufen. Seine beiden Töchter darf er nach der Trennung sehen, so oft er er will. Auch zum Fest der Liebe: "Ich werde eine schöne, besinnliche Weihnacht mit meinen Eltern und meinen Kindern verbringen", so der Ex-Börsenmakler.

Joachim Llambi: Pikanter Verdacht! Ist SIE der Trennungsgrund?

Joachim Llambis Wünsche sind bescheiden

Ob Ilona, mit der Joachim Llambi immerhin 13 Jahre verheiratet war, auch dabei sein wird - darüber schweigt er sich aus. Genauso wie über das Ziel seines kleinen Urlaubs nach den Feiertagen. "Ich werde ein paar Tage wegfahren - wohin, bleibt geheim!" Fürs neue Jahr wünscht sich der 54-Jährige "Zufriedenheit, Glück und vor allem, dass mein privates Umfeld gesund bleibt". Klingt entspannt. "Ja, denn ich war immer schon Optimist!"