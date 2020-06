Joachim Llambi: Tragödie um seine Ex-Frau

Reddit this

Manches Liebes-Aus schlägt Wunden, die niemals heilen. So war es anscheinend auch bei Joachim Llambis erster Frau Sylvia, von der er sich bereits vor 17 Jahren trennte. Und die, wie ihre Mutter Ingeborg nun verriet, seitdem nie richtig auf die Beine kam…

Joachim und seine Tanzpartnerin Sylvia Putzmann waren nicht nur auf dem Parkett ein Traumpaar, das erfolgreich bei Turnieren antrat, sondern auch privat. Doch nach 13 Ehejahren lernte seine spätere zweite Frau Ilona kennen – und lieben. Er trennte sich von Sylvia.

Für die muss das ein Schock gewesen sein, der sie nachhaltig aus der Bahn warf, wie ihre Mutter Ingeborg nun im Interview verriet. „Sie wollte eine Familie, Kinder. Sie brauchte was zum Anlehnen“, erzählt die alte Dame. Zunächst habe ihre Tochter sogar noch um ihre Ehe gekämpft.

Joachim Llambi schweigt zu seiner Ex-Frau

Erfolglos – was Sylvia anscheinend nie wirklich verwunden hat und sie in ein seelisches Loch fallen ließ. Zwar trat auch in ihr Leben später wieder ein neuer Mann, doch ihre zweite Ehe scheiterte bereits nach kurzer Zeit. Aus Frust und Verzweiflung trank sie immer mehr, bis ihre Mutter keinen Ausweg mehr sah und ihr eigenes Kind ins Pflegeheim brachte.

Heute gehe es der mittlerweile 53-Jährigen gesundheitlich sehr schlecht, berichtet ihre Mutter. Augenscheinlich gibt es kaum mehr Hoffnung auf Besserung. „Ihr Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. Sie ist todkrank“, so Ingeborg.

Wie schmerzlich muss es für Joachim Llambi sein, dass das Schicksal seiner langjährigen Partnerin nach der Trennung einen so tragischen Verlauf nahm. Die Schatten der Vergangenheit sind manchmal lang...