Joachim Llambi: Überraschende Gefühlsbeichte!

Huch, so kennt man Joachim Llambi ja gar nicht. Der 53-Jährige ist vor allem für seine harten Kritiken als Juror bei Let's Dance bekannt. Er übernimmt dabei, im Vergleich zu seinen Kollegen Motsi Mabuse und Jorge González, vor allem den sachlichen Part in der Let's Dance Jury und nimmt in seiner Beurteilung der Tanz-Duos meist kein Blatt vor den Mund. Allerdings kann Joachim scheinbar auch anders. Dies zeigt er seinen Fans nun in einer rührenden Gefühlsbeichte...

Joachim Llambi: Er verkündet Let's Dance-Paukenschlag!

Joachim Llambi: Knallharte Let's Dance-Kritik

Bei Let's Dance ist Joachim Llambi vor allem für seine harten Kritiken bekannt. Kaum ein Tanz-Duo musste sich noch nicht seiner ehrlichen Beurteilung stellen. Umso überraschender ist nun die emotionale Seite des Jurors, die er der Öffentlichkeit mit einem rührenden Statement präsentiert. Er gerät dabei vor allem für eine Person besonders ins Schwärmen...

Joachim Llambi: Er schwärmt für diese Person

Auch wenn Joachim ein echter Hardliner ist, scheint eine Person in seinem Leben seine volle Zuneigung zu erhalten: Seine Tochter Katharina Llambi! Wie der 53-Jährige verrät, ist er ein absoluter Fan seines 18-jährigen Sprösslings. So berichtet er gegenüber "Promiflash": "Sie tanzt zwar mehr in dem Bereich Hip-Hop, Ballett und so etwas, aber als kleines Mädchen hat sie Turnier getanzt und kennt daher auch ein bisschen Standard und Latein." Ebenfalls fügt er hinzu: "Und dann macht es immer wieder Spaß zusammen zu tanzen!" Ehrliche Worte, die zeigen: Joachim und seine Tochter sind ein Spitzen-Dou.

Ob ihn diesen Freitag eines der Tanzpaare genauso ins Schwärmen bringen wird? Wir können gespannt sein...