Joachim Llambi: Unerwartetes Let's Dance-Aus!

Das brachte den ein oder anderen Promi schon zum Weinen – prallt aber auch an den erfahrenen Profi-Tänzern nicht ab. Erich Klann (33) litt sehr darunter. Zehn Jahre lang war er in der RTL-Show dabei, doch nun hat er genug. "Von Joachim Llambi werde ich die nächsten Monate sicher noch Albträume haben! Als Profi-Tänzer ist man ja dauernd der Jurykritik ausgesetzt und sollte dieser besser nichts entgegnen", so Erich.