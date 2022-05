Joachim Llambi: Verzweifelter Kampf um seinen "Let's Dance"-Job

Zum Abschluss von "DSDS" gab Joachim Llambi sich die zwei letzten Wochen die Ehre und bejubelte beim großen Finale den neuen Superstar Harry Laffontien aus vollem Herzen! Zum Erstaunen der ZV-Zuschauer zeigte sich Joachim dabei äußerst harmoniebedürftig. So hieß es via "Twitter": "Herr Llambi hat bei DSDS die Aufgabe, alles gut zu reden – bei 'Lets Dance' ist es umgekehrt!" Doch was steckt hinter diesem Sinneswandel? Wurde Joachim etwa durch die Kritik von Kerstin Ott vor einigen Wochen zum Nachdenken angeregt? Gegenüber "Promiflash" verschafft der Juror nun Klarheit und erklärt: "ch glaube, der Großteil wünscht sich auch, dass es mal harmonisch ist, besonders bei allem, was gerade so in der Welt passiert." Ob sich Joachim diesen Spirit wohl auch für "Let's Dance" beibehält? Wir können gespannt sein!