Joachim Löw: Wie rebellische Teenager! Er packt über die deutsche Nationalmannschaft aus

Jogi Löw, der während der Feier schon längst im Bett lag, wurde dann gegen eins, halb zwei durch die laute Musik wach. Um vier Uhr morgens reichte es ihm, er beendete die Party. "Ich bin runter und habe den Stecker rausgezogen von der Anlage."

Christian Huhn erinnerte sich, dass Löw im Schlafanzug sagte: "Also Männer, so können wir das nicht weitermachen!"

Danach ließ er seine Spieler von einem Bodyguard ins Bett bringen. Doch schon am nächsten Morgen saßen einige Kicker wieder an der Bar und tranken Cocktails. "Man konnte trotzdem am nächsten Tag auf dem Trainingsplatz stehen", versicherte Thomas Müller rückblickend. Zum Glück! Trotz Löws Bemühungen ließ sich die Feierlust der Mannschaft nicht bremsen. Und geschadet hat es den Jungs zum Glück nicht. Deutschland wurde trotzdem Weltmeister.