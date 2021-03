Joan Weldon: Die Schauspielerin ist tot

Große Trauer um Joan Weldon! Die US-amerikanische Schauspielerin ist bereits am 11. Februar im Alter von 90 Jahren gestorben. Das hat die Zeitung "The Sun" nun aus ihrem Nachruf erfahren. Obwohl sie zunächst als Opernsängerin arbeitete, startete sie in den 1950er Jahren als Filmstar durch. Vor allem durch ihre Rolle als "Dr. Patricia Medford" im Horrorfilm "Formicula" erlangte sie große Bekanntheit.