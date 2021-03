Geoffrey Scott: Der "Denver Clan"-Star ist tot

Große Trauer um Geoffrey Scott! Der Schauspieler ist am 23. Februar im Alter von 79 Jahren gestorben. Nur einen Tag zuvor hatte er noch seinen Geburtstag gefeiert. Die traurige Nachricht wird von seiner Ehefrau Cheri Catherine Scott bestätigt. Gegenüber "The Hollywood Reporter" erklärt sie, dass ihr Liebster in ihrem gemeinsamen Haus in Boomfield (US-Bundesstaat Colorado) gestorben ist. Nähere Informationen zur Todesursache gibt es bisher noch nicht.