Joanna Bacon mit 72 Jahren gestorben: Todesursache von "Tatsächlich...Liebe"-Star bekannt

Joanna "Jo" Bacon war vielen als charismatische Darstellerin aus Filmen wie "Tatsächlich... Liebe" und der Serie "Breeders" bekannt. Doch was die meisten nicht wissen: Ihre Karriere begann bereits 1978 bei der Harlow Theater Company, die sie nun in einer bewegenden Mitteilung würdigte: "Mit großer Trauer teilen wir unseren ehemaligen und aktuellen HTC-Mitgliedern den Tod von Jo Bacon am 14. Juni nach einem kurzen und tapferen Kampf gegen den Krebs mit. Viele unserer Mitglieder werden sich an Jo und ihre Naturgewalt, ihren Witz, ihren Spaß, ihre Leidenschaft und ihr natürliches schauspielerisches Talent erinnern. Sie wurde 1978 bei der Gründung der Harlow Theater Company Mitglied."