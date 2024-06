Jochen Busse: Jetzt spricht er über seine ungewöhnliche Krankheit

Jochen Busse (83) ist bekannter deutscher Schauspieler, Kabarettist und Autor, der vor allem durch seine Moderation der RTL-Show "7 Tage, 7 Köpfe" bekannt wurde. Sein Theater-Debüt gab er bereits im Alter von 19 Jahren und übernahm in den 60er Jahren seine ersten Rollen in Film- und Fernsehproduktionen.

Noch immer spielt der 83-Jährige in diversen Theaterstücken mit, vor wenigen Monaten erst feierte das Stück "Weiße Turnschuhe", mit Jochen Busse in der Hauptrolle, in München Premiere. Doch während der Aufführung passierte es: Der Schauspieler hatte ein Blackout. Woran das liegt, macht er anschließend öffentlich.