Jochen Busse: Spätes Liebesglück mit 83! "Ja, es gibt wieder eine Frau in meinem Leben"

Kennengelernt hat er SIE schon vor ein paar Jahren bei einer "Johannes B. Kerner"-Show. "Ja, es gibt wieder eine Frau in meinem Leben. Aber wir wohnen getrennt: sie in Dortmund, ich in Köln. Sie heißt Silke, arbeitete früher als Journa­listin, machte ein Interview mit mir“, erzählt er "Neue Post". "Heute ist sie Künstlerin, eine sehr, sehr gute Yogalehrerin und ein liebenswerter Mensch. Es fühlt sich gut an mit uns. Wir verstehen uns, mögen viele gleiche Dinge. Wir sind beide sehr glücklich und ­vital damit – auch mit den Freiräumen, die unsere Freundschaft plus mit sich bringt."